На севере Москвы произошел пожар в здании с двумя хостелами

На севере Москвы произошел пожар в офисном центре «Прииск». В нем находятся два хостела и автомастерские. Из здания спасли 16 человек, сообщил ТАСС. Вскоре в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на площади 80 кв м.

ЧП случилось по адресу 1-й Магистральный тупик, д. 10, к. 1. Пожар начался на четвертом этаже здания. Причина возгорания пока неизвестна. «В здании расположены как минимум два хостела. Выясняется, законно ли они работали»,— рассказал ТАСС представитель оперативных служб.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что пострадали шестеро человек. По данным канала, некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.