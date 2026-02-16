В Новосибирске будут заочно судить бизнесмена по делу о взятках прокурору

На рассмотрение Центрального районного суда Новосибирска поступило уголовное дело бизнесмена Дмитрия Башмакова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ, наказание по ней — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет). 13 февраля дело было зарегистрировано канцелярией суда, дата слушаний пока не назначена. Предстоящий судебный процесс будет заочным, поскольку предприниматель находится за рубежом, сообщили источники. 9 июня 2022 года Басманный райсуд Москвы вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания.

Совладелец крупного ТЦ «Восток» обвиняется следствием в даче взяток Любови Кузьменок, которая в 2014–2018 годах занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области. Незаконное вознаграждение, по версии следствия, якобы предназначалось за покровительство бизнесу. Ежемесячный платеж, по материалам дела, составлял 100–150 тыс. руб., общая сумма подношений — 2,5 млн руб.

В июне 2024 года суд признал Любовь Кузьменок виновной во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 290 и ст. 285 УК РФ) и назначил 8,5 года колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб. Кроме того, экс-прокурора лишили классного чина «государственный советник юстиции третьего класса» (соответствует званию генерал-майора). В ноябре 2024 года суд апелляционной инстанции снизил ей срок до 8 лет. Любовь Кузьменок освободили от наказания по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с истечением сроков давности. Вину экс-прокурор не признала.

Илья Николаев