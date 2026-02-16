В Ставропольском крае открыли горячую линию из-за нарушения водоснабжения

Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль процесс восстановления водоснабжения в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Минеральных Водах, Пятигорске, а также в Минераловодском и Предгорном округах. Для жителей открыли горячую линию до устранения аварии на магистральном водоводе в Предгорном округе.

«По всем фактам бездействия органов власти и ресурсоснабжающих организаций граждане могут обратиться по телефону: 8 (8652) 25-53-50»,— указано в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуратура начала надзорное сопровождение ремонтных работ. «Особое внимание уделяется организации бесперебойного водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, а также подвозу воды населению»,— отметили в ведомстве.

Воду отключили 15 февраля в 22:00. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил, что восстановление систем водоснабжения займет минимум 24 часа. Глава региона поручил обеспечить доставку воды в поликлиники, больницы, школы, детсады и другие социальные объекты.