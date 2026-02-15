В Ставропольском крае частично отключат воду из-за аварии

В Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Пятигорске, а также в Минераловодском и Предгорном округах Ставропольского края отключат воду как минимум на 24 часа для ремонта. Авария произошла на магистральном водоводе в Предгорном округе, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Воду отключат в 22:00 15 февраля. «Чтобы максимально быстро вернуть людям воду, при необходимости задействуем дополнительные краевые резервы»,— написал господин Владимиров в Telegram-канале.

Глава региона поручил направить дополнительные машины для доставки воды в Кавказские Минеральные Воды. В первую очередь необходимо обеспечить доставку воды в поликлиники, больницы, школы, детсады и другие социальные объекты, подчеркнул Владимир Владимиров.