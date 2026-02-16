«Руспродсоюз» сообщил о риске дефицита меда в России из-за погодных аномалий

Ранние сорта меда-сырья, в том числе каштановый и акациевый, закончились на рынке «значительно быстрее обычного», сообщили в «Руспродсоюзе». Это связано с погодными условиями в 2025 году — засухой в одних регионах и избытком осадков в других, пояснили в ассоциации.

«Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный — может закончиться уже в феврале»,— сказали ТАСС в «Руспродсоюзе».

Закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30–50% и продолжают расти. «Сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать торговые сети, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше — особенно по сортам, где альтернатив почти нет»,— отметили в ассоциации.

Производители меда вынуждены прекращать отгрузки по убыточным ценам. «Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей»,— добавили в «Руспродсоюзе». За последний год с рынка уже ушли два крупных переработчика меда, подчеркнули в ассоциации.

