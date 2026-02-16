Соблазн частных решений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник

Фото: РСМД

Изданный администрацией Трампа план возрождения американского судостроения, получивший громкое, как принято в этой стране и особенно при этой администрации, название America’s Maritime Action Plan («Американский план действий на море»), в целом интересен и, можно даже сказать, хорош.

Он констатирует бедственное состояние отрасли, определяет приоритетные меры по ее восстановлению, обращает внимание на ситуацию с рабочей силой и даже на меры по дерегулированию — пересмотру нормативно-правовой базы и отмене при необходимости изживших себя актов. Вопросов к документу в целом почти нет — его авторы трезво смотрят на вещи. В заключение они отмечают, что развитое судостроение стало одним из факторов американского успеха в XX веке, в том числе обеспечив общую победу союзников в мировых войнах. Отмечают и то, что сейчас эта отрасль в США находится в кризисе, а американское судоходство обеспечивается судами иностранной постройки, с иностранными экипажами и под чужими флагами. Новый план нацелен на то, чтобы это поменять.

Здесь по правилам жанра должно следовать «но», и оно таки следует. Но. В документе нет ответа на вопрос, что и куда должны возить построенные в соответствии с этим планом суда. Если мы обратимся к истории, то увидим, что расцвет американского судостроения в конце XIX века с последующими пиками в обе мировые войны практически целиком совпадает с периодом профицита американского торгового баланса. Будучи мировой мастерской, США умели делать товары сначала дешевле остальных — можно вспомнить, что на рубеже XIX–XX веков «американское» противопоставлялось «европейскому», так же как на рубеже XX–XXI веков «китайское» — что-то недорогое и не очень качественное. Качество пришло позднее, затем пришла и цена. Спад американского экспорта в годы Великой депрессии уже тогда заставил США обратиться к субсидированию своего судостроения, чего не требовалось раньше, в годы, когда по побережьям Новой Англии, Чесапикского залива, Калифорнии, строились верфи. Они были нужны местной промышленности, которой нужно было поставлять свою продукцию — и в обе Америки, и остальному миру. В ситуации, когда американское производство не может выдержать конкуренции по цене и объемам, возникает самоподдерживающаяся проблема: дорогие суда с дорогими экипажами должны возить дорогую американскую продукцию, которую кто-то должен при этом купить.

США остаются крупным экспортером и будут оставаться им и дальше, однако современный американский экспорт c доминированием хайтека, с его очень высокой удельной стоимостью в принципе не предполагает тех физических объемов, которые оправдали бы резкий рост строительства судов.

Особенно в части, касающейся экспорта продукции авиапрома, в основном обходящегося без морских перевозок. Если же говорить об экспорте и импорте сырья и энергоносителей, то там цена перевозки начинает играть существенную роль, и ее рост с переходом на собственные суда может сделать неконкурентоспособным и американский экспорт, и задрать цену на импортное сырье для американских потребителей.

Вопрос «что возить» остается ключевым, и, как хорошо было сказано на одной из недавних американских конференций по проблемам отрасли, «говорить надо не о судах для Америки, а о грузах для Америки». Если этот вопрос не решен, то вопрос поддержки судостроения остается частным и повисает в воздухе без экономической базы. И да, это касается не только Америки.

Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН