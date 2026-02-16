Суд отменил оправдательный приговор брянскому полицейскому из наркоконтроля

Первый кассационный суд отменил оправдательный приговор старшему оперуполномоченному отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД по Брянской области Антону Бочарову, который был признан невиновным в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы. Уголовное дело возвращено в Советский райсуд Брянска на новое рассмотрение.

В конце 2024 года полицейский был признан непричастным к преступлениям, которые, по версии обвинения, произошли летом 2020 года. Тогда по подозрению в распространении мефедрона был задержан житель Брянска Павел Конор и его девушка. Оперативники нашли у задержанного наркотические вещества, после чего доставили задержанных в отдел полиции.

По версии следствия, там старший оперуполномоченный составил протокол обыска дома у подозреваемого, который в действительности проведен не был, и приковал обоих задержанных наручниками к батарее в служебном помещении. В отделении, согласно версии обвинения, потерпевшие провели целую ночь.

Антон Бочаров вину не признал: он заявлял, что в ходе обыска обнаружил наркотики в особо крупном размере, а подозреваемого не лишал свободы. Суд согласился с его доводами и признал непричастным к преступлению. Кассационная инстанция, рассмотрев жалобы потерпевших, установила, что их показания были незаконно признаны недостоверными.

Сергей Толмачев, Воронеж