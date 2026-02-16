Дептранс: речные трамваи в Москве ходят с увеличенными интервалами

В Москве временно закрыты причалы «Затон Новинки», «Московская верфь» и «Нагатинский затон». Дептранс сообщил о «сложной ледовой обстановке» в акватории причалов первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта. По данным ведомства, электросуда следуют с увеличенными интервалами.

Причалы приостановили работу на фоне начавшегося в Москве снегопада. Его пик ожидается после полудня, заявили ТАСС в Гидрометцентре. Там прогнозируют, что количество выпавших осадков может составить 4 мм, а прирост снежного покрова увеличится сразу на 5 см.

Москвичам рекомендовали сегодня пересесть на метро. В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и гололедицы. По данным синоптиков сегодня в столице будет –10...–12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах.