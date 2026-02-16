Ветеран СВО Артур Потапов отказался от выдвижения в новый состав ЦИКа

Заксобрание Амурской области заменило кандидата для выдвижения в новый состав Центризбиркома по квоте Совета федерации. Комитет по вопросам законодательства рекомендовал предложить верхней палате делегировать в ЦИК помощника губернатора Тверской области, ветерана СВО и Героя России Анатолия Сысоева. По данным «Ъ», обладатель медали «Золотая звезда» Артур Потапов, который ранее рассматривался на эту должность, обратился в амурский парламент с просьбой не выдвигать его кандидатуру.

Кандидатуру господина Сысоева комитет одобрил единогласно. Сейчас идет заочное голосование депутатов. Итоги подведут 17 февраля. Как рассказал «Ъ» зампред комитета Роман Кобызов, 13 февраля, губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о поддержке нового кандидата в ЦИК. По информации «Ъ», сделать это также готовятся на Сахалине, Камчатке и в Забайкалье.

Подполковнику Анатолию Сысоеву 49 лет. Он уроженец Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище и общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Служил заместителем начальника инженерных войск 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. «Золотую звезду» получил за эвакуацию мирных жителей через Днепр. С марта 2025 года занимал должность заместителя министра строительства и архитектуры Крыма, в сентябре назначен помощником губернатора Тверской области. Участник второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

Анна Яшина, Благовещенск