В 2025 году средняя заработная плата в Кировском и Московском районах Казани составила 111,2 тыс. руб. За год она выросла на 17%, сообщил глава администраций районов Казани Владимир Жаворонков на аппаратном совещании.

Зарплата в Кировском и Московском районах Казани составила 111,2 тысячи рублей

По его словам, в 2025 году в Кировском и Московском районах зарегистрировано 8,9 тыс. юридических лиц — на 4,9% больше, чем в 2024 году. Индекс промышленного производства составил 103,3% (на 2 п. п. выше прошлогоднего показателя).

За 11 месяцев отгружено товаров на 207,2 млрд руб. — это на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем привлеченных инвестиций за 9 месяцев достиг 56,7 млрд руб., что на 87% превышает показатели 2024 года.

Ранее сообщалось, что за год среднемесячная зарплата в Авиастроительном районе поднялась на 27% — с 96,4 тыс. руб. до 122,4 тыс. руб., в Ново-Савиновском районе рост составил также 27% — с 78,4 тыс. руб. до 99,6 тыс. руб.

