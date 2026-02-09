В 2025 году индекс промышленного производства Авиастроительного и Ново-Савиновского районов составил 156% против 136,7% в 2024 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промпроизводства Авиастроительного и Ново-Савиновского районов составил 156%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Индекс промпроизводства Авиастроительного и Ново-Савиновского районов составил 156%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Оборот предприятий в двух районах за год вырос с 140 млрд до 176 млрд руб., но чистая прибыль сократилась с 7,7 млрд руб. в 2024 году до 6,5 млрд руб. Налоговые поступления увеличились до 18,9 млрд руб.

Среднемесячная зарплата в Авиастроительном районе поднялась на 27% — с 96,4 тыс. руб. до 122,4 тыс. руб., в Ново-Савиновском районе рост составил также 27% — с 78,4 тыс. руб. до 99,6 тыс. руб.

Число индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 16%, самозанятых — на 27%. Оборот розничной торговли достиг 123,3 млрд руб., что на 5% больше показателя 2024 года (в районах функционируют 2 тыс. торговых объектов).

Анна Кайдалова