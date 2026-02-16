Первая российская фармкомпания выходит на рынок Омана

Российский фармпроизводитель «Аксельфарм» готовится начать поставки препаратов Оман, сообщили «Ъ» в компании. Пока это первый российский производитель лекарств, начавший работу на этом рынке.

Как рассказали в компании, феврале 2026 года представители «Аксельфарма» и ее производственной площадки «Онкотаргет» подписали меморандум о взаимопонимании с Минздравом султаната. Это произошло после того, как в ноябре 2025 года «Онкотаргет» (резидент «Технополиса Москва») получила GMP-сертификат от местного центра безопасности лекарств.

Первый препарат — селективный иммунодепрессант тофацитиниб — «Аксельфарм» планируе начать поставлять в Оман в первой половине 2025 года. Сейчас его регистрационное досье на финальной стадии рассмотрения. До 2030 года российский производитель поставить в Оман линейку препаратов, включая дазатиниб, апиксабан, инфликсимаб и другие.

Виктория Колганова