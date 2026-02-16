ФСБ сообщила о ликвидации 19 подпольных оружейных мастерских

Правоохранительные органы за два месяца пресекли деятельность 86 жителей из 37 регионов, которые, по версии спецслужбы, причастны к восстановлению гражданских образцов оружия в подпольных мастерских для незаконной продажи. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В декабре и январе по адресам проживания подозреваемых прошли обыски. Сотрудники ФСБ и Росгвардии изъяли 124 единицы огнестрельного оружия, в том числе 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ и свыше 15 тыс. патронов.

Всего сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов за два месяца. «Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается»,— отмечается в пресс-релизе ФСБ.