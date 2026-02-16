С начала весны увеличится плата за проезд по Обходу Тольятти

С 1 марта 2026 года тариф за проезд по Обходу Тольятти увеличится. Об этом сообщил оператор трассы.

В зависимости от категории автомобилей и выбранного участка дороги плата будет увеличена на сумму от 10 руб. до 160 руб.

Для легковых автомобилей (категория I) тарифы составят 140 руб. за проезд от Зеленовки до ОЭЗ «Тольятти», 210 руб. — от Троицкого до ОЭЗ «Тольятти», 320 руб. — от Троицкого до Зеленовки. Для малотоннажного транспорта (категория II) стоимость изменится на 280, 420 и 650 руб. соответственно. Владельцы среднего грузового транспорта (категория III) будут платить 570, 840 и 1300 руб., а большегрузов (категория IV) — 860, 1260 и 1960 руб.

По данным оператора, изменение тарифов связано с ежегодной индексацией, которая учитывает рост инфляции и увеличение расходов на содержание дороги.

Ранее сообщалось, что на Обходе Тольятти трафик увеличился на 20% за год.

Андрей Сазонов