Сергея Лобанова назначили замминистра ЖКХ Свердловской области

В Свердловской области замминистра ЖКХ стал Сергей Лобанов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Сергей Лобанов родился в 1977 году. Он окончил Уральский государственный технический университет — УПИ.

Назначенный замминистра после окончания университета долгое время работал на руководящих постах в организациях жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал вице-мэром Ирбита, с марта 2023 года он работал заместителем главы администрации Туринского муниципального округа.

«Он стал выпускником первого потока "школы мэров" — программы профессиональной переподготовки "Эффективное управление муниципалитетом", которая была организована по поручению главы региона»,— уточнили в департаменте.

Ранее свердловское управление госохраны ОКН возглавил Вадим Гордеев. Он приступает к обязанностям 16 февраля. До этого управление возглавлял Евгений Рябинин.

Анна Капустина