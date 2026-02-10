Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свердловское управление госохраны ОКН возглавил Вадим Гордеев

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Вадима Гордеева на должность начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики Свердловской области, Вадим Гордеев родился в 1964 году, окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Он работал в различных структурах, включая Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом, Министерство по управлению госимуществом региона (МУГИСО), территориальное управление Росимущества и Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ. С 2024 года господин Гордеев занимал пост председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Богдановича.

К новым обязанностям Вадим Гордеев приступит 16 февраля.

Ранее региональное управление госохраны объектов культурного наследия возглавлял Евгений Рябинин.

Мария Игнатова

