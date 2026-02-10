Свердловское управление госохраны ОКН возглавил Вадим Гордеев

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Вадима Гордеева на должность начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, Вадим Гордеев родился в 1964 году, окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Он работал в различных структурах, включая Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом, Министерство по управлению госимуществом региона (МУГИСО), территориальное управление Росимущества и Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ. С 2024 года господин Гордеев занимал пост председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Богдановича.

К новым обязанностям Вадим Гордеев приступит 16 февраля.

Ранее региональное управление госохраны объектов культурного наследия возглавлял Евгений Рябинин.

Мария Игнатова