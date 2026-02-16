В семи регионах Сибири задержали членов банды подпольных оружейников

ФСБ задержала 86 человек по делу о незаконном производстве и обороте оружия. По данным органов госбезопасности, фигуранты дела действовали в 37 регионах России, в том числе в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, а также в Кемеровской, Томской, Иркутской областях и Красноярском крае, пишет «Интерфакс» со ссылкой Центр общественных связей спецслужбы.

По данным органов госбезопасности, операция проводилась в период с декабря 2025-го по январь 2026 года. Силовики выявили 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 124 единицы огнестрельного оружия — 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и свыше 15 тыс. патронов

