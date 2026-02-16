На Ставрополье в 2026 году заменят водопровод в 199 многоэтажках

Ставропольский край активно модернизирует системы водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах по региональной программе капремонта. В 2026 году подрядчики отремонтируют инженерные коммуникации водоснабжения в 199 домах и водоотведения — в 154, сообщил министр ЖКХ Александр Рябикин. Эти работы минимизируют аварии, продлят срок службы труб на десятилетия и повысят надежность подачи воды для десятков тысяч жителей.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Подрядчики заменят разводящие трубопроводы и стояки на современные аналоги, установят новую запорную арматуру, нанесут теплоизоляцию на трубы и оборудование. Они обновят водоразборные краны в местах общего пользования, гибкие подводки к сантехнике, а также смонтируют регуляторы, теплообменники, бойлеры и насосы для стабильной подачи горячей воды. Такие меры уже доказали эффективность: в 2025 году заключили контракты на ремонт водоснабжения в 100 МКД и водоотведения — в 201, что охватило тысячи ставропольцев.

Системы водоотведения в домах изнашиваются из-за 50-летних чугунных труб, подверженных коррозии и засорам. Ремонтники демонтируют их и установят полипропиленовые трубы, устойчивые к износу; обновят стояки, горизонтальные коллекторы и выпуски в канализацию.

Программа вписывается в масштабную модернизацию ЖКХ края: в 2025-м отремонтировали 93 км водоводов, профинансировали еще 15,3 км из федеральных и краевых бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу завершить ключевые водопроводы в Кировском, Минераловодском и Предгорном округах к 2027 году, выделив 12,7 млрд руб. на ЖКХ в бюджете 2026-го.

Общий объем вложений в водоснабжение и водоотведение оценивают в 100 млрд руб., половина из них уйдет на Кавминводы. В Ставропольской агломерации построят новую водопроводную сеть, введут две скважины на Малкинском месторождении и отремонтируют семь старых, обеспечив водой Светлоград, Лермонтов, Михайловск и 12 сел. Еще охватят 36-километровый водовод в Предгорье для семи поселков, Сенгилеевский водозабор и очистные сооружения в Промышленном районе краевого центра. В 2025 году обновили сети в 281 МКД, а к 2027-му бесперебойным водоснабжением обеспечат 400 тыс. жителей Ставрополья.

Станислав Маслаков