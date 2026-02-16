В новокузнецком ДК «Алюминщик» произошел пожар из-за замыкания электропроводки

Пожар произошел в ДК «Алюминщик» в Новокузнецке (Кузбасс). Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает СУ СКР региона.

По данным областного ГУ МЧС, площадь возгорания составила 80 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 48 человек, пострадавших нет.

Организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Александра Стрелкова