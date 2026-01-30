В Нижнекамске состоялась официальная презентация отечественного электромобиля «Атом». Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В Нижнекамске презентовали отечественный электромобиль «Атом»

Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ» В Нижнекамске презентовали отечественный электромобиль «Атом»

Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ»

По его словам, «Атом» полностью отечественный электромобиль, который объединяет передовые технологии и экологичность. После презентации господин Беляев провел тест-драйв электромобиля вместе с депутатом Госдумы от Татарстана Айдаром Метшиным.

Проект электромобиля «Атом» был запущен в 2021 году при поддержке «КамАЗа».

Ранее сообщалось, что серийные электромобили, разработанные в Набережных Челнах, выйдут на дороги России весной 2026 года. Предполагалось, что выпуск «Атома» будет в трех версиях — для частных владельцев, такси и каршеринга.

Анна Кайдалова