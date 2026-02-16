В ОЖД назвали причину задержи 36 поездов между Петербургом и Москвой

Причиной задержи 36 составов на срок от 20 минут до 4 часов 15 минут на Московском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) стало провисание контактного провода на участке Окуловка — Угловка в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 февраля в 0:47. Восстановить движение по одному из путей удалось в 3:30, а полностью возобновить его на участке — только к 6:30.

«В поездах поддерживается комфортный температурный режим, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. При возврате билетов или переоформлении пассажирами задержанных поездов стоимость билетов будет возмещена в полном объеме»,— говорится в пресс-релизе ОЖД.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что поезда дальнего следования массово задерживаются на прибытие на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. При этом серьезных отставаний от графика пригородных поездов не фиксировалось.

Артемий Чулков