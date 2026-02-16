Поезда дальнего следования задерживаются на прибытие на Московский вокзал

Поезда дальнего следования, идущие на Московский вокзал в Санкт-Петербурге задерживаются на несколько часов, следует из онлайн-табло РЖД.

Из графика выбились все составы, следующие по этому направлению, в том числе из Москвы, Брянска, Челябинска, Адлера, Иваново и Белгорода. Некоторые поезда задерживаются более, чем на два часа. Один из них — 026А «Смена-А. Бетанкур (двухэтажный)» — прибыл из столицы в 7:42 с опозданием на 142 минуты. При этом серьезных отставаний от графика пригородных поездов не фиксируется.

«Фонтанка» со ссылкой на находящихся на вокзале читателей пишет, что РЖД не предоставляет никакой информации о ситуации. Официальных сообщений о причинах задержек также не было.

Артемий Чулков