Богомаз сообщил об уничтожении 120 БПЛА над Брянской областью

Вооруженные силы Украины с утра предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область, уничтожено 120 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил военнослужащих и сотрудников силовых структур за защиту области.

По данным Минобороны России, с 7:00 до 9:00 мск были перехвачены и уничтожены еще 88 беспилотников самолетного типа. В ночь с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля силы ПВО уничтожили 68 дронов.