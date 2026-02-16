Мэрия Ставрополя выделила в 2025 году на компенсации ЖКХ 571 млн рублей

В 2025 году Ставрополь направил более 571 млн руб. на компенсации жилищно-коммунальных услуг, что на 21% превышает уровень 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 34 тыс. жителей города получили эти выплаты, их число выросло на 2%. Глава Ставрополя Иван Ульянченко подчеркнул, что власти усилили поддержку уязвимых групп из-за роста тарифов на коммуналку.

Особое внимание город уделил пенсионерам старше 70 лет. Почти 6,3 тысячи ставропольцев этой категории оформили компенсацию взносов на капремонт общей суммой 28 млн руб. Показатель вырос на 40% по сравнению с 2024 годом, когда помощь получили 5,7 тыс. человек на 20 млн руб.

Семьям с низким доходом власти выделили жилищные субсидии на 178 млн руб. Около 7,8 тыс. семей воспользовались этой мерой, она покрывает расходы, превышающие 22% от совокупного дохода. В краевом масштабе в 2025 году субсидии получили свыше 31 тыс. семей на 625 млн руб.

Увеличение выплат стало возможным благодаря дополнительному финансированию из краевого и федерального бюджетов. В Ставропольском крае на компенсацию растущих коммунальных платежей потратили 3,5 млрд руб., в 2026 году заложили 4 млрд. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что после индексации тарифов число получателей вырастет до 150 тыс. человек. Заявки с 1 по 15 число месяца дают выплату с начала текущего месяца, позже — с следующего.

Станислав Маслаков