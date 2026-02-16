Опубликованы фото построенного в Пхеньяне ЖК для семей погибших под Курском военнослужащих

В Пхеньяне состоялась церемония передачи ключей от квартир в новом квартале, построенном для семей погибших в Курской области военнослужащих. В мероприятии участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Фотографии с мероприятия опубликовало госагентство ЦТАК.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын (в центре) на церемонии открытия нового ЖК Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP
Церемония открытия нового квартала в Пхеньяне Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э в новом жилом квартале Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын на церемонии открытия нового квартала Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э (стоит) в гостях у одного из жителей нового района Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын и Ким Чжу Э на церемонии открытия нового квартала Фото: KCNA / Reuters

Новый квартал в районе Хвасон назвали «улица Сэбёр». В своей речи северокорейский лидер выразил уверенность в том, что получившие ключи от нового жилья семьи военнослужащих смогут гордиться погибшими сыновьями и мужьями. Он заявил, что требовал ввода объектов раньше, чтобы это принесло хоть какое-то утешение родственникам павших солдат.

Бои в Курской области продолжались с начала августа 2024 года по конец апреля 2025-го. Позднее Минобороны РФ подтвердило данные о том, что в операции участвовали военнослужащие из КНДР. Позже северокорейцев привлекли к работам по разминированию.