В Пхеньяне построили район для семей погибших в Курской области солдат

В столице КНДР прошла церемония по случаю завершения строительства нового жилого квартала для семей военнослужащих Корейской народной армии, погибших во время боев в Курской области. Ключи от квартир членам семей вручил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Новый квартал в пхеньянском районе Хвасон получил название «улица Сэбёр». Выступая с речью, Ким Чен Ын подчеркнул, что это место символизирует дух и самопожертвование погибших военнослужащих, а дома позволят семьям, понесшим тяжелую утрату, гордиться своими сыновьями и мужьями. Он рассказал, что требовал ввода данных объектов «хотя бы на один день раньше» в надежде, что это принесет хоть какое-то утешение семьям погибших.

В церемонии, прошедшей в преддверии девятого партийного съезда, принимали участие командиры воинских частей, участвовавших в боях в Курской области, военнослужащие, а также руководящие кадры партии, правительства и ведомств Вооруженных сил.

Бои в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. В течение 2025 года они также занимались разминированием территорий в Курской области.

