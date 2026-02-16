Politico: «главной битвой» в Мюнхене был спор Каллас и постпреда США

Глава евродипломатии Кая Каллас и постпред США при ООН Майк Уолтц вступили в «ожесточенную дискуссию» на Мюнхенской конференции по безопасности. Газета Politico назвала их спор «самой большой битвой» мероприятия.

Госпожа Каллас, в частности, высказалась об отношении Вашингтона к союзникам. «Когда Америка идет на войну, тогда, знаете, многие из нас идут с вами, и мы теряем своих людей по пути. Значит, вам тоже нужно, чтобы мы были сверхдержавой»,— сказала госпожа Каллас американскому чиновнику.

Дипломаты также поспорили о предложенном Дональдом Трампом «Совете мира» по Газе: Кая Каллас резко раскритиковала его за «несбалансированную структуру власти», утверждая, что он не относится к странам как к равным. «Я думаю, в этом и заключается разница в нашем видении мира»,— сказала глава евродипломатии.

Второй по масштабам «битвой» Politico назвало спор главы МИД Польши Радослава Сикорского и чешского заместителя премьер-министра Петра Мацинки. Последний раскритиковал ЕС за недемократичность, заявив об отсутствии связей между избирателями и брюссельскими институтами. Господин Сикорский возразил, что Европарламент избирается демократическим путем, а комиссары назначаются «демократически избранными правительствами».

