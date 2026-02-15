Те же речи, только в профиль

Ключевым событием завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности стала, несомненно, речь госсекретаря США Марко Рубио. После жесткой лекции, которую прочел европейцам год назад на этом же форуме вице-президент США Джей Ди Вэнс, отчитавший их за потворство нелегальной миграции, давление на правые партии и отход от христианских ценностей, собравшиеся в столице Баварии высокопоставленные представители европейских стран—членов НАТО с явной тревогой ожидали выступления главы американской дипломатии. Он их и успокоил, и заставил понервничать.

Выступая на Мюнхенской конференции, госсекретарь Марко Рубио (на фото) предъявил Европе все те же претензии, что и в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс, но сдобрил их настолько приятными словами относительно единства Старого и Нового Света, что зал несколько раз взрывался аплодисментами

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Выступления Марко Рубио европейские участники Мюнхенской конференции по безопасности ждали больше других. До прошлого года форум в баварской столице считался едва ли не главной витриной трансатлантического единства, но после жесткого выступления Джей Ди Вэнса и в целом той политики и риторики в отношении Европы, которой придерживалась администрация Дональда Трампа весь минувший год, связка США—Европа оказалась поставлена под вопрос. От госсекретаря США поэтому ждали ясности: какими все же видятся Вашингтону отношения с его вроде как ближайшими союзниками?

Марко Рубио выбрал компромиссный вариант: сказал фактически то же самое, что Джей Ди Вэнс, только мягче и изящнее. Прежде всего он сдобрил свою речь множеством заверений в том, что США не собираются бросать Европу, и это было весьма позитивно воспринято европейской публикой. Его фразы в духе «США и Европа должны быть вместе», «Мы часть одной цивилизации — западной» и «США всегда будут детищем Европы» каждый раз вызывали в зале бурные аплодисменты.

Прежде же чем перейти к критической части своего выступления, Марко Рубио — в отличие от Джей Ди Вэнса, который едва ли не сразу начал читать европейцам лекцию о том, что не так с их политикой,— несколько минут потратил на то, чтобы объяснить аудитории, что США требуют от Европы изменений лишь потому, что очень переживают за ее будущее. «Мы связаны друг с другом самыми глубокими узами, какие только могут быть у народов, выкованными веками общей истории, христианской веры, культуры, наследия, языка, родословной и жертвами, которые наши предки принесли вместе ради общей цивилизации, наследниками которой мы стали»,— заявил он с трибуны. После чего продолжил: «Вот почему мы, американцы, иногда можем показаться чересчур прямолинейными и настойчивыми в своих советах. Вот почему президент Трамп требует серьезности и взаимности от наших друзей здесь, в Европе. Причина этого, друзья мои, в том, что нам это глубоко небезразлично. Мы глубоко заботимся о вашем будущем и о нашем собственном».

Набор того, что, по версии Марко Рубио, заботит США в Европе, то есть того, чем американская администрация недовольна, едва ли не полностью совпал с претензиями Джей Ди Вэнса. Неконтролируемая массовая миграция, слишком большое увлечение климатической повесткой, деиндустриализация и отказ от суверенитета в пользу глобализации, ставка на малоэффективные международные институции и попытки сохранить старый миропорядок. «Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и невозмутимыми наблюдателями за управляемым упадком Запада. Мы стремимся не к разделению, а к возрождению старой дружбы и обновлению величайшей цивилизации в истории человечества»,— заявил он. По сути, это означало: подстраивайтесь под требования США, или нам не по пути.

Европейцам обволакивающая критика Марко Рубио явно понравилась больше, чем открытый наезд со стороны Джей Ди Вэнса.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал выступление госсекретаря США «хорошим началом» для дальнейшего выстраивания трансатлантических отношений. В то же время и Йоханн Вадефуль, и ряд других высокопоставленных европейских участников конференции сочли необходимым публично заявить, что Европа не нуждается в советах со стороны США. И в целом европейские делегаты в этом году куда больше и напористее, чем ранее, говорили о необходимости проведения независимой от США оборонной и экономической политики и даже открыто критиковали действия своего главного союзника, чего ранее избегали. Не факт, что за этим последуют какие-то конкретные шаги, но определенное изменение в риторике налицо. До недавнего времени многие европейские страны—члены НАТО считали единственно верной стратегией выстраивания отношений с США при Дональде Трампе безудержно льстить американскому президенту и во всем с ним соглашаться — по крайней мере публично. В Мюнхене же европейские официальные лица не скрывали неприятия многих действий США, включая готовность Вашингтона договариваться с Россией по Украине на условиях, которые были бы приемлемы и для Москвы, а не только для Киева.

Судя по всему, смелости европейцам придали два момента.

Во-первых, то, что им удалось выступить более или менее единым фронтом по Гренландии и убедить США отказаться от планов немедленного и полного поглощения этой датской автономии.

А во-вторых, то, что и в Мюнхене, и на других площадках оппоненты Дональда Трампа из числа представителей Демократической партии продолжают убеждать своих европейских собеседников в том, что уже скоро они вернут себе власть (сначала на выборах в Конгресс, а затем на президентских выборах) и в отношениях между США и Европой все будет как раньше. Наиболее ярким проявлением этой тенденции стало выступление на Мюнхенской конференции губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого считают потенциальным кандидатом в президенты от демократов на выборах 2028 года, заверившего собравшихся, что «Трамп — это временное явление».

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, до 2022 года неоднократно выступавший на этом форуме, пришел к выводу, что в этом году конференция оказалась «лишенной какой-либо добавленной стоимости». «Получился не более чем междусобойчик коалиции желающих войны,— написал он в своем Telegram-канале.— Европейцы говорили исключительно о том, как им вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к войне с Россией. И полное ощущение, что эта война уже вписана в их планы, притом что они одновременно на полном серьезе обсуждают, что еще нужно сделать для победы Украины. Это действительно тревожно, потому что "партия войны", похоже, победила в Европе все и (почти) всех, включая здравый смысл и инстинкт самосохранения».

Вашингтон, по его мнению, подыграл европейским «ястребам», прислав «доброго следователя» Рубио, который выступал в ином ключе, чем прошлогодний «злой следователь» Вэнс. «На сей раз не было нотаций по поводу неминуемого краха Европы в случае продолжения ее нынешней политики, а, напротив, заверения в том, что Америка с Европой и хочет ей только добра. Впрочем, интонация осталась прежней: без Америки Европа пропадет»,— отметил Константин Косачев.

Главред журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, ранее также неоднократно бывавший на конференции в Мюнхене, счел, что Марко Рубио провел сеанс психотерапии для европейской аудитории, подчеркнув единство Европы и Америки и приверженность администрации Трампа атлантическим отношениям. «Тон его речи на Мюнхенской конференции, вероятно, сознательно явил собой полный контраст прошлогодней речи вице-президента Вэнса, что вызвало благодарные овации. Впрочем, в подходе разницы нет… Рубио вежливо и позитивно повторил то же самое, что Вэнс сказал резко и назидательно»,— отметил он в своем Telegram-канале. По словам Федора Лукьянова, из выступления Марко Рубио можно сделать вывод, что США не собираются уходить из Европы или отпускать ее в свободное плавание: «Они предполагают, что, меняя себя, европейцы должны стать более эффективным и рентабельным партнером, готовым выполнять свою функцию в (Североатлантическом.— “Ъ”) альянсе».

Елена Черненко