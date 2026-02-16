Траты новосибирцев по «Пушкинской карте» в январе составили 50 млн рублей

В январе 2026 года молодежь Новосибирской области потратила на культурный досуг по программе «Пушкинская карта» почти 50 млн руб. Всего с начала года в регионе оформлено около 125 тыс. таких карт., посчитали в ВТБ (оператор программы). Наибольшей популярностью у местных жителей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются билеты в кинотеатры.

В целом по итогам 2026 года расходы на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения культуры могут составить более 600 млн руб., рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По данным регионального Министерства культуры, по «Пушкинской карте» в Новосибирской области можно посетить 234 организации, в том числе Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки и др. За время действия программы в топ предпочтений среди молодежи вошли: балет «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта» в НОВАТе, постоянная экспозиция Музея природы, спектакли «Кабаре», «Братишки» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», а также выставки «Русское искусство XVI-XX веков» и «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» Новосибирского государственного художественного музея.

Минкульт запустил программу «Пушкинская карта» в 2021 году. По ней граждане в возрасте от 14 до 22 лет получают предоплаченную карту номиналом 5 тыс. руб., которые можно тратить на покупку билетов в музеи, театры, на выставки, концерты, из них 2 тыс. руб. — на российское кино. Ранее стало известно, что Минспорт прорабатывает создание аналога «Пушкинской карты» для посещения соревнований. В 2026 году планируется ввести «Детскую книжную карту» — аналог «Пушкинской карты» для покупки книг.

Лолита Белова