В возрасте 76 лет умерла актриса Людмила Солоденко. Информация о ее смерти появилась на портале kino-teatr.ru, какие-либо подробности не приводятся.

Людмила Солоденко родилась в Одессе, она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера, выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. В кино снималась с 1972 года. На ее счету около 20 проектов, в том числе фильмы «Восьмое чудо света» (1981 год), «Кин-дза-дза!» (1986), «Соучастие в убийстве» (1986), «Радости и печали маленького лорда» (2003), «Багровый цвет снегопада» (2008), а также сериалы «ТАСС уполномочен заявить...» (1984) и «Формула» (2004).