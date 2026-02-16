Выдача кредитных карт в Новосибирской области сократилась на четверть

В Новосибирской области в январе 2026 года по сравнению с декабрем прошлого года количество новых выданных кредитных карт сократилось на 24%. Всего в первый месяц года в регионе было выдано 21 тыс. единиц против 27,7 тыс. в декабре 2024-го. Объем выдач уменьшился на 30% до 2,1 млрд руб., следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (БКИ ОКБ).

Средний размер лимита тоже показал снижение до 100 тыс. руб., потеряв около 9 тыс. руб. за месяц.

«Как и в других сегментах розничного кредитования, январь из-за продолжительных праздников завершился заметным снижением выдач кредитных карт как в количественном, так и в денежном выражении. Процентные ставки по картам остаются высокими – более 50%. Это, с одной стороны, сдерживает рост спроса со стороны граждан, а с другой – вынуждает самих кредиторов сокращать размеры одобряемых лимитов», — комментирует генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

Снижение количества выдач кредитных карт также зафиксировано в Кемеровской области — на 27%, Красноярском крае и Омской области на 26%, Иркутской области на 24% и Алтайском крае на 23%.

Лолита Белова