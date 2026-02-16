Золотые медали на «Продэкспо-2026»

За пятнадцать лет «Купинское мороженое» прошло путь, который в пищевой промышленности можно назвать классическим примером осознанного роста: от небольшого производства с несколькими позициями до современной фабрики с портфелем около 100 SKU*, собственным R&D-подразделением, экспортными поставками и устойчивой репутацией бренда натурального продукта. Сегодня компания входит в новый этап своего развития — этап зрелости, масштабирования и системной работы с инновациями.

Итоги «Продэкспо-2026»

Фабрика «Купинское мороженое» — один из крупнейших производителей натурального мороженого в Сибири — стала обладателем двух медалей международного дегустационного конкурса «Лучший продукт-2026».

Новинка, получившая награды на ПРОДЭКСПО-2026, "Банановый сплит"

Участие и награды подтверждают конкурентоспособность новинок и системную работу компании над развитием продуктовой линейки и упаковочных решений. Золотой медалью отмечен пломбир в формате пинты «Банановый сплит». Бронзовую медаль получил арахисовый рожок с соленой карамелью «Из молочного края».

Новая награда в копилке предприятия с выставки ПРОДЭКСПО-2026

Дополнительно «Банановый сплит» стал победителем международного конкурса упаковки «ПродЭкстраПак». Жюри оценило не только вкусовые характеристики продукта, но и качество упаковочного решения — безопасность, функциональность и визуальное исполнение. Таким образом, наградами отмечены как содержание, так и форма продукта.

Чтобы создавать по-настоящему вкусный, качественный и востребованный продукт, необходимы системный подход, креативное мышление и команда единомышленников — и именно на этом уже 15 лет строит свое развитие «Купинское мороженое», превращая опыт в драйв и устойчивый рост.

От четырех вкусов — к сотне SKU

История ассортимента наглядно отражает эволюцию компании. Пятнадцать лет назад производство начиналось всего с четырех базовых вкусов. Это был аккуратный, выверенный вход на рынок — с фокусом на качество, местное молочное сырье и стабильность.

Сегодня продуктовый портфель фабрики насчитывает около 100 видов: классические пломбиры, премиальные и экспериментальные вкусы, а также продукты под собственные торговые марки федеральных партнеров (СТМ).

Рост ассортимента — это не погоня за количеством. Каждый новый вкус проходит путь от идеи до промышленного выпуска, где ключевым фильтром остается неизменный принцип компании: натуральность, безопасность и вкус без компромиссов.

Сырный пломбир с фруктовым наполнителем и орехами - эксклюзивный вкус, не имеющий аналогов

R&D и производство: системный подход к качеству

Формирование собственного R&D-подразделения стало важным этапом развития компании. Здесь создаются новые рецептуры и нестандартные вкусовые сочетания, которые до сих пор остаются редкостью для российского рынка: пломбир с вареньем из одуванчика, сочетание лаванды и винограда, сырный пломбир с фруктовым джемом и орехами.

Эти вкусы — не маркетинговый эксперимент ради эффекта, а результат системной работы с ингредиентами, текстурами и балансом вкуса. R&D сегодня — это стратегический актив компании, который позволяет «Купинскому мороженому» не просто следовать трендам, а формировать их.

Арахисовая линейка получила высокий рейтинг доверия у покупателей

Открытая фабрика: новый видеоформат о производстве и команде

Производственная площадка в Купино за последние годы также прошла масштабную модернизацию. Расширены мощности, увеличены холодильные и складские площади, внедрены современные линии и системы контроля качества, оптимизирована логистика. Производство соответствует актуальным требованиям пищевой отрасли и готово к дальнейшему масштабированию.

В этом году «Купинское мороженое» представило новое видео о фабрике — с возможностью заглянуть внутрь производства и увидеть весь путь продукта: от молока до готового пломбира. В центре внимания — не только технологии, но и люди, которые отвечают за качество на каждом этапе.

Видео стало отражением принципа открытости. Компания демонстрирует реальные процессы, оборудование и работу команды, которые отвечают за вкус и качество на каждом этапе.

Генеральный директор Руденских А.Г. лично провел уже десятки профориентационных экскурсий для студентов и школьников

Команда как стратегический актив

Генеральный директор компании Алексей Геннадьевич Руденских не раз подчеркивал в интервью: устойчивый бизнес строится на системных решениях. За последние годы в компании существенно вырос объем программ внутреннего обучения. Речь идет не только о повышении квалификации, но и о развитии управленческих и личных навыков.

«Мы сознательно уходим от патерналистской модели. Люди на производстве — это не ресурс, а партнеры, которые лучше других понимают, как можно сделать процесс эффективнее»,— отмечает Алексей Руденских.

Одним из таких решений стала его инициатива войти в число первых производственных предприятий региона в национальный проект «Производительность труда». Команда с интересом поддержала новый вектор развития. В центре внимания — оптимизация процессов, управление издержками и бережливое производство с активным участием линейных команд. Практика показала: долгосрочный эффект достигается тогда, когда изменения принимаются и поддерживаются самими сотрудниками.

По результатам успешного прохождения всех этапов проекта фабрика «Купинское мороженое» удостоилась статуса «Модельное предприятие региона» и уже делится опытом, принимая в гостях команды с других производственных предприятий Новосибирской области.

Региональный вклад и международное присутствие

Фабрика постепенно открывается для внешней аудитории: студентов, партнеров, жителей региона. Так уже несколько лет набирает обороты отдельное направление — промышленный туризм. Это не экскурсии «для галочки», а инвестиции в будущее отрасли.

Отдельное внимание уделяют работе с молодыми кадрами. «Купинское мороженое» развивает профориентационные проекты совместно с вузами, промышленный туризм и программы обучения внутри компании. Такой подход позволяет формировать кадровый резерв и развивать экспертизу без резких колебаний численности персонала.

«Мы не ищем быстрых решений. Наша задача — вырастить специалистов внутри компании и дать людям возможность развиваться вместе с бизнесом»,— говорит Алексей Руденских.

Признание и гордость за местный продукт неоднократно становились основанием для того, чтобы компанию и ее продукцию представляли от региона на отраслевых выставках, конкурсах и бизнес-миссиях. Одной из знаковых точек стал гастрономический фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ в Москве. Визит Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2025 году и его внимание к предприятию стали важной поддержкой для команды и усилили корпоративный дух. Будем рады новой встрече!

Команда предприятия с генеральным директором Руденских А.Г.

Уверенный взгляд в будущее

Пятнадцать лет для производственной компании — это точка, где становится видно: выбран ли правильный вектор. История фабрики мороженого показывает, что ставка на натуральность, технологичность и уважение к продукту, потребителю и команде может быть устойчивой бизнес-моделью.

Рост доверия со стороны рынка подтверждается не только спросом, но и количеством пройденных проверок и международных аудитов. Это требует высочайшего уровня дисциплины, стабильности и прозрачности процессов — и «Купинское мороженое» этот уровень подтверждает на практике.

Пломбиры из Купино известны далеко за пределами родного региона. Более 10 лет успешного экспорта (Казахстан, Китай, Киргизия, Беларусь и др.) и участие в программе Made in Russia усиливают доверие зарубежных партнеров.

Предприятие сертифицировано по международным стандартам

По итогам социально-экономического развития Купинского района предприятие удостоено почетного вымпела «Лучшее перерабатывающее предприятие». Продукция компании неоднократно представляла регион на отраслевых выставках и гастрономических фестивалях.

Награды «Продэкспо-2026» стали логичным подтверждением выбранной стратегии: сочетание технологичности, системного управления, работы R&D и сильной команды позволяет создавать продукт, который получает признание как на дегустационных конкурсах, так и в профессиональном сообществе.

И, как подчеркивают в компании, за каждой медалью стоит не только удачный вкус, но и ежедневная работа фабрики в Купино.

* sku - это отдельная единица продукции

