Националистическая партия Бангладеш победила на парламентских выборах

Альянс, возглавляемый Националистической партией Бангладеш (BNP), выиграл парламентские выборы в стране с оглушительным перевесом, превзойдя ближайших конкурентов по голосам более чем в полтора раза. Партии достанется 212 мандатов из 300, передает The Daily Star. До этого партия не находилась у власти в течение почти 20 лет.

Отрыв BNP от альянса из 11 партий во главе с исламистской «Джамаат-и-Ислами» (признана в РФ террористической и запрещена) в 27 избирательных округах превышал 100 тыс. Наибольший отрыв зафиксирован в округе Рангамати — свыше 170,3 тыс. голосов.

60-летний лидер BNP Тарик Рахман — сын убитого в 1981 году президента Зиаура Рахмана и Халеды Зии, которая три срока возглавляла правительство страны и умерла в декабре 2025 года. 14 февраля он призвал граждан к национальному единению. 16 февраля его приведут к присяге в качестве премьер-министра.

Выборы стали первыми с июля 2024 года, когда в Бангладеш прошли массовые антиправительственные протесты, в результате которых премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку после 20 лет нахождения на посту. Позднее она бежала в Индию. О намерении вернуть ее в страну и отдать под Международный уголовный трибунал (IСТ) заявлял глава временного правительства страны Мухаммад Юнус. По его словам, в результате подавления массовых антиправительственных протестов летом 2024 года погибли около 1,5 тыс. человек, более 19,9 тыс.— получили ранения.

