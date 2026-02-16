Президент ЦАР планирует посетить Россию сразу после инаугурации

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера намерен посетить Россию с официальным визитом сразу после своей инаугурации. Она запланирована на 30 марта.

«Точная дата пока неизвестна, но президент планирует визит после инаугурации, которая состоится 30 марта. Обсуждаться, в частности, будет и строительство малой АЭС»,— сказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью «РИА Новости».

Посол напомнил, что ЦАР обладает значительными запасами урана. После ухода из страны французской компании Areva «Росатом» предложил проект строительства мини-АЭС для ускорения экономического развития. По оценкам специалистов госкорпорации, сооружение станции может занять около десяти лет.