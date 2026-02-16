«Т-страхование» оспорило в КС взыскание убытков по ОСАГО сверх лимита

Страховая компания «Т-страхование» обратилась в Конституционный суд с жалобой на нормы закона об ОСАГО, которые позволяют судам взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта автомобиля сверх установленного лимита в 400 000 руб. 12 февраля КС принял жалобу к рассмотрению. С ее текстом ознакомились «Ведомости».

В «Т-страховании» считают, что сложившаяся правоприменительная практика нарушает баланс интересов участников процесса. Компания оспаривает положения закона об ОСАГО, регулирующие максимальную выплату, порядок организации ремонта и ответственность за нарушение обязательств. По мнению заявителя, текущее толкование этих норм судами не соответствует некоторым статьям Конституции, включая ст. 15 (ч. 1 и 2), 17 (ч. 1 и 3), 18, 45, 55 и 75.1.

Поводом для жалобы послужило дело, в котором суд взыскал с «Т-страхования» превышающие лимит убытки из-за того, что компания не смогла организовать натуральный ремонт и заменила его на денежную компенсацию. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили решение, а Верховный суд отказался рассматривать жалобу страховщика. Суды исходили из того, что страховщик не исполнил обязанность по ремонту, чем причинил потерпевшему убытки, подлежащие возмещению в полном объеме по ст. 15 Гражданского кодекса без ограничения лимитом ОСАГО.

В конце января состоялось совещание с участием заместителя председателя Банка России Филиппа Габунии и представителей страховых компаний. По словам собеседников «Ъ», в частности, на нем обсуждались вопросы совершенствования механизма натурального возмещения в ОСАГО и как вариант — его отмены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убытки кроются в деталях».