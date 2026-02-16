Словакия может возобновить прямое авиасообщение с Россией при снятии санкций ЕС

Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией в случае снятия санкций Евросоюза. Об этом заявила «Известиям» пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.

Она отметила, что после отмены европейских ограничений воздушное пространство Словакии станет доступно для российских авиаперевозчиков и их воздушных судов. При этом возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами будет зависеть от заинтересованности самих авиакомпаний.

Петра Полячикова подчеркнула, что словацкая сторона рассмотрит вопросы выдачи разрешений при условии соблюдения общих требований по входу в воздушное пространство республики, требований соответствующих соглашений о воздушном транспорте, а также законодательства Евросоюза.

В 2022 году Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. Также отсутствует прямое авиасообщение между Россией и Великобританией, США, Канадой, Японией и Южной Кореей.