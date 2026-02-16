Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия

Бизнесмен Олег Дерипаска выразил мнение, что основной угрозой для Европы является не Россия, а неспособность Старого Света конкурировать с глобальным Югом. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале дискуссии, прошедшие на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам господина Дерипаски, западные участники конференции слабо понимают происходящее за пределами Европы. Он назвал выводы об «экзистенциальной угрозе» со стороны России абсолютно ошибочными, а стратегии усиления давления на Москву — «идиотскими». Настоящей опасностью для Европы бизнесмен считает «стареющий миллиард Запада», который не сможет конкурировать с развивающимися странами Глобального Юга, включающими Индию, Китай, Бразилию, Мексику и многие африканские государства, ни в экономическом, ни в военном плане.

Дерипаска призвал Россию перейти к более прагматичному сотрудничеству с Китаем, Индией, африканскими и латиноамериканскими странами. По его оценке, «при условии хорошо спланированных решений накопленных проблем», Россия сможет в течение десяти лет восстановить темпы роста экономики до 7–8% и войти в четверку крупнейших экономик мира.