«Ведомости»: ГК «Элемент» поставит около 200 тысяч чипов для гражданских БПЛА

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), входящий в ГК «Элемент», в 2026 году планирует произвести не менее 200 тыс. 32-битных микроконтроллеров для гражданских БПЛА, сообщают «Ведомости». На поставку уже заключен контракт на несколько десятков миллионов рублей, заказчика в «Элементе» не раскрывают.

Чипы предназначены для систем управления двигателями — сейчас эту функцию в основном выполняют импортные решения STM32 европейской STMicroelectronics. Как сообщил представитель «Элемента», российский микроконтроллер создан на открытой архитектуре RISC-V.

Кроме того, НИИЭТ тестирует аналогичный чип для полетных контроллеров, завершить испытания планируют во втором квартале 2026 года. Проект реализуется в рамках нацпрограммы, цель которой — достичь доли отечественных компонентов в БПЛА в 70,3% к 2030 году.

По оценкам экспертов, опрошенных «Ведомостями», 200 тыс. чипов могут быть использованы в 100–200 тыс. готовых дронов — в зависимости от их сложности. В простых аппаратах применяется один микроконтроллер, в более сложных — до нескольких.