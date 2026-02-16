Посол ЦАР в России сказал об интересе страны к поставкам кофе и какао

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в налаживании экспорта собственной сельскохозяйственной продукции на российский рынок, сообщил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Посол выразил благодарность российской стороне за безвозмездные поставки зерна и топлива. В 2024 году в качестве гуманитарной помощи ЦАР получила от России 50 тыс. тонн пшеницы и 29,4 тыс. тонн дизельного топлива.