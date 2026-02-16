CBS: Трамп поддержит удары Израиля по баллистическим объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал, что поддержит израильские удары по объектам Ирана, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По словам собеседников, вариант нанесения ударов рассматривается на случай, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения.

Как уточняет CBS News, речь идет о встрече Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в декабре 2025 года. Как стало известно телеканалу, спустя два месяца в военных и разведывательных кругах начались обсуждения возможной поддержки Израиля при нанесении ударов по Ирану.

По словам двух американских чиновников, обсуждения сосредоточены в первую очередь на том, как США могут помочь Израилю. Речь идет о дозаправке израильских истребителей в воздухе. Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия публично заявляли, что не допустят использования своего воздушного пространства для истребителей, которые будут наносить удары.

