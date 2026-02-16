Житель Белгородской области пострадал при ударе FPV-дрона

В селе Никольское Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал мирный житель.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что у автомобиля повреждены кузов, колеса и стекла.

Ранее губернатор сообщал, что регион подвергся массированному обстрелу. По его словам, были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.