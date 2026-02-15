В Белгородской области повреждены объекты энергетики после атаки ВСУ

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированном обстрелу Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры региона получили «серьезные повреждения».

По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы оценивают масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется, добавил господин Гладков.

По данным Минобороны России, с 13:00 до 18:00 мск 15 февраля силы ПВО сбили 123 беспилотника над российскими регионами, в том числе над Белгородской областью.