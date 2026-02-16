Над территорией России за три часа сбиты 49 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 49 беспилотников.

Как указано в сообщении ведомства, БПЛА сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской и Московской областями. Какое количество беспилотников сбито над каждым из регионов, Минобороны не уточнило.

Всего за последние сутки над территорией России уничтожено 473 беспилотника. О массированном налете БПЛА сообщали власти Краснодарского края и Белгородской области. В Белгороде объекты энергетической инфраструктуры получили «серьезные повреждения», заявлял губернатор Вячеслав Гладков.