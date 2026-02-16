Армия Сирии заняла базу аш-Шаддади

Правительственные войска Сирии установили контроль над военной базой аш-Шаддади в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Ранее территорию объекта покинули силы международной коалиции, которую возглавляют США, передает SANA.

Аш-Шаддади стала второй военной базой, которую покинули вооруженные силы США и заняли правительственные войска Сирии. 12 февраля сирийская армия взяла под контроль базу Эт-Танф на юго-востоке страны. США подтвердили вывод контингента из Эт-Танфа спустя десять лет. При этом власти страны уточнили, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любые угрозы со стороны ИГ («Исламское государство»; движение признано террористическим и запрещено в РФ) в регионе.

Летом 2025 года посол США в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак заявлял, что американские вооруженные силы планируют оставить только одну из восьми военных баз.