Все призеры Олимпиады 15 февраля

15 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно девять комплектов наград.

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. 1. Мартин Понсилуома (Швеция); 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия); 3. Эмильен Жаклен (Франция).

Фристайл. Мужчины. Параллельный могул. 1. Микаэль Кингсбери (Канада); 2. Икума Хорисима (Япония); 3. Мэтт Грэм (Австралия).

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км 1. Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо (Норвегия); 2. Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера (Франция); 3. Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло и Федерико Пеллегрино (Италия).

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1. Федерика Бриньоне (Италия); 2. Сара Хектор (Швеция); 2. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия).

Сноуборд. Смешанные команды. Сноуборд-кросс. 1. Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс (Великобритания); 2. Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли (Италия); 3. Лоан Боццоло и Леа Каста (Франция).

Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. 1. Лиза Виттоцци (Италия); 2. Марен Киркейде (Норвегия); 3. Суви Минккинен (Финляндия).

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. 1. Фемке Кок (Нидерланды, олимпийский рекорд); 2. Ютта Лердам (Нидерланды); 3. Михо Такаги (Япония).

Скелетон. Смешанные команды. 1. Мэтт Уэстон и Табита Стокер (Великобритания); 2. Аксель Юнг и Сюзанна Крехер (Германия); 3. Кристофер Гротер и Жаклин Пфайфер (Германия).

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Большой трамплин. 1. Анна Удине Стрём (Норвегия); 2. Мария Квандал (Норвегия); 3. Ника Превц (Словения).

Арнольд Кабанов