Норвежка Стрём стала двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина

Норвежка Анна Удине Стрём завоевала золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в прыжках на лыжах с большого трамплина. По сумме двух попыток она набрала 248,8 балла.

Серебряным призером стала ее соотечественница Мария Квандал (282,7). Бронзу взяла словенка Ника Превц (271,5). Ранее на текущей Олимпиаде она взяла серебро в прыжках с нормального трамплина и золото в смешанном командном соревновании.

Анне Удине Стрём 27 лет. Ранее на Играх в Италии норвежка стала победительницей в прыжках с нормального трамплина, а также взяла серебро в смешанном командном соревновании.

Таисия Орлова