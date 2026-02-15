Британские скелетонисты взяли золото Олимпиады в соревновании смешанных команд

Скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями в соревновании смешанных команд, которое впервые вошло в программу Олимпийских игр. По сумме двух попыток британцы показали время 1 минута 59,36 секунды.

Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг, отставшие от победителей на 0,17 секунды. Бронзовыми призерами стали их соотечественники Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).

28-летний Мэтт Уэстон стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх в Италии он победил в соревновании мужчин. 25-летняя Табита Стокер впервые завоевала олимпийскую медаль.

Впервые в истории зимних Олимпийских игр спортсмены из Великобритании завоевали более одной золотой медали. Помимо Стокер и Уэстона награду высшего достоинства команде принесли Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс, победившие в дисциплине сноуборд-кросс.

Таисия Орлова