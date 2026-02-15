Шоу подошло к концовке

В Москве состоялся юбилейный, десятый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. Шоу прошло в формате «Звезды России» против «Звезд мира». Сильнее, причем в необычно упорном для таких игр противостоянии, оказались последние — «Звезды мира» победили со счетом 91:89. К слову, это наименее результативный матч звезд за все время. Зрители, впрочем, явно от этого не расстроились, поскольку увидели достойное спортивное, и не только, шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый Матч звезд Единая лига ВТБ провела в 2017 году. Тогда его принял Сочи. Год спустя шоу отправилось в Санкт-Петербург. Ну а уже с 2019 года прочно прописалось на московской «ВТБ Арене». И в 2027 году, по словам президента лиги Сергея Кущенко, в этом смысле, скорее всего, снова ничего не изменится. Неудивительно, учитывая, что проект работает. После матча и генеральный директор лиги Илона Корстин, и президент лиги Сергей Кущенко говорили о том, что зрители увидели не только шоу, но и настоящую борьбу на площадке.

«Хочется отметить и поблагодарить баскетболистов за самоотдачу, за борьбу. Зрители увидели не просто шоу, а настоящий баскетбол. И сегодня был полный зал, атмосфера праздника»,— сказала госпожа Корстин ТАСС. По мнению Сергея Кущенко, и «конкурсы трехочковых и бросков сверху, и игра в этом году вообще прошли на топ-уровне». «Заруба была везде,— отметил он.— Все хотели выиграть. Развязка матча наступила на последней секунде — и сыграли дополнительные кольца, которые дают удвоение. Юбилей Матча звезд удался идеально».

Наконец почетный президент лиги Сергей Иванов, отметив, что «получилось не столько шоу, сколько настоящая игра», добавил, что «все играли серьезно — это было видно с первой четверти». «Это здорово. Чувствовалось, что сборная мира хочет выиграть. Иностранцы, кстати, даже просились включать их в заявку на матч. Отношение к матчу стало серьезным»,— рассказал господин Иванов ТАСС.

И игры, и шоу, действительно было в достатке. Трибуны арены, кстати, были заполнены. Неудивительно, что продажа билетов принесла организаторам рекордные 25 млн руб. Что касается развлекательной части шоу, то тут вниманию зрителей были представлены такие коллективы, как «Дискотека Авария» и «Моя Мишель». Ну и традиционные конкурсы — трехочковых бросков и бросков сверху. Лучшим среди снайперов стал 23-летний защитник МБА Павел Савков. Он по очереди превзошел Гарретта Нэвелса из «Уралмаша» (стал победителем конкурса в прошлом год), и защитника «Зенита» Трента Фрейзера, будущего MVP всего матча. Броски сверху лучше других дались форварду УНИКСа Таю Брюэру. Он набрал максимально возможные 100 очков — первым в истории проведения Матчей звезд.

А еще было введение в Зал славы Единой лиги ВТБ новых участников. Ими стали семикратный чемпион лиги Виталий Фридзон, бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов и экс-наставник «Зенита» Хави Паскуаль. Фридзона поздравил лично Александр Овечкин. На видеозаписи знаменитый хоккеист отметил: «Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы. Виталий, ты это заслужил, ты лучший… Всех обнимаю».

Ну и конечно, был баскетбол. Интересный настолько, что временами казалось, что у матча вдруг появилось какое-то турнирное значение. Тут показателен счет противостояния — 91:89 в пользу «Звезд мира». Это самая малорезультативная игра за все время проведения Матчей звезд. И это вовсе не случайность — защита у обеих команд действительно работала. Достаточно посмотреть на процент реализации командами дальних бросков — 25% у «Звезд России» и 28% у «Звезд мира». Совершенно нормальные для игры, имеющей турнирное значение, показатели. А еще нужно отметить, что исход противостояния решался на последней минуте. В нее «Звезды России» вкатились лидерами, пусть отрыв и был мизерным. Но сохранить перевес не сумели. В составе победителей самыми результативными стали Трент Фрейзер и Гарретт Нэвелс (набрали по 18 очков). У россиян 24 очка на счету форварда ЦСКА Антона Астапковича.

Арнольд Кабанов