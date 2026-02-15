Австралиец Алекс де Минаур выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500, общий призовой фонд которого превышает €2,4 млн. В решающем матче австралиец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего шестое место в мировом рейтинге.

Финал продлился 1 час 18 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. По итогам турнира Алекс де Минаур поднимется на две строчки рейтинга ATP. Феликс Оже-Альяссим займет восьмое место.

Австралиец в третий раз подряд участвовал в финале турнира в Роттердаме: в 2024 году он уступил итальянцу Яннику Синнеру, в 2025 — испанцу Карлосу Алькарасу. Всего на счету 26-летнего Алекса де Минаура 10 титулов ATP в одиночном разряде.

Таисия Орлова