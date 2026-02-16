Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-10 производителей виски в России

Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Novabev Group Fox&Dogs 1264,3 11,5
Группа Ladoga Fowler's, «Крутояр» 1076,9 33,0
Stellar Group Steersman 979,5 –12,3
АЛВИСА Nucky Thompson, Red&Black 580,6 –19,1
Объединенные пензенские ЛВЗ MacCallister 489,9 169,0
Тульский винокуренный завод 1911 Noble Stag 321,3 –4,8
«Татспиртпром» Glen Rivers, Your Choice 122,5 270,3
«ЦПИ-Ариант» James Barly, Deer 74,2 –65,5
«Жемчужина Ставрополья» Stoker 71,0 –5,1
АСГ Holy Gun, Sea Witch 70,4 –0,1

Источник: данные участников рынка.

