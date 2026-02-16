Газета «Коммерсантъ» 16.02.2026, 07:00 Топ-10 производителей виски в России Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Novabev Group Fox&Dogs 1264,3 11,5 Группа Ladoga Fowler's, «Крутояр» 1076,9 33,0 Stellar Group Steersman 979,5 –12,3 АЛВИСА Nucky Thompson, Red&Black 580,6 –19,1 Объединенные пензенские ЛВЗ MacCallister 489,9 169,0 Тульский винокуренный завод 1911 Noble Stag 321,3 –4,8 «Татспиртпром» Glen Rivers, Your Choice 122,5 270,3 «ЦПИ-Ариант» James Barly, Deer 74,2 –65,5 «Жемчужина Ставрополья» Stoker 71,0 –5,1 АСГ Holy Gun, Sea Witch 70,4 –0,1 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.